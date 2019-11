Abe langstzittende premier van Japan

Premier Shinzo Abe van Japan is de langstzittende premier van het Aziatische land. Met zijn eerdere termijnen bij elkaar opgeteld is de Japanse premier nu 2887 dagen in functie. Daarmee heeft hij het record verbroken van Taro Katsura, die drie termijnen als premier diende van 1901 tot en met 1913.

Abe was al de langstzittende Japanse premier sinds de Tweede Wereldoorlog. Hij had met 2798 dagen in augustus zijn oudoom Eisaku Sato ingehaald.

De 65-jarige premier is na de Duitse bondskanselier Angela Merkel ook de regeringsleider van de groep van zeven grote economieën die het langst in functie is.

Abe leidde sinds september 2006 een kabinet, maar trad een jaar later al af. Sinds december 2012 is hij namens de Liberaal-Democratische Partij premier en hij heeft zijn partij bij zes verkiezingen de winst bezorgd.