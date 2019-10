‘Abdullah Qardash nieuwe leider IS’

Abdullah Qardash is benoemd tot de nieuwe leider van Islamitische Staat. Dat schrijft Newsweek zondag, niet lang na de bekendmaking van de dood van Abu Bakr al-Baghdadi. Het Amerikaanse blad, dat zich beroept op informatie van een regionale inlichtingenfunctionaris, betwijfelt overigens of Baghdadi nog wel echt aan het hoofd stond van de terreurorganisatie.

De nieuwe sterke man, die zich ook van de naam Hajji Abdullah al-Afari bedient, zou al in augustus door Baghdadi naar voren zijn geschoven voor het operationele werk en als gewenste opvolger. Over Qardash is weinig meer bekend dan dat hij een voormalig Irakees legerofficier is die ooit diende onder dictator Saddam Hussein.