Abdullah II praat met Pence over Jeruzalem

Koning Abdullah II van Jordanië heeft zondag een ontmoeting gehad met de Amerikaanse vicepresident Mike Pence.

Pence is momenteel in het Midden-Oosten voor een rondreis. Een belangrijk gespreksonderwerp is het eenzijdig erkennen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël door de Amerikaanse president Donald Trump. Dit heeft veel kwaad bloed gezet bij de Palestijnen en leidde tot woedende reacties van vrijwel alle regeringsleiders in de regio.

Koning Abdullah heeft Pence duidelijk gemaakt dat Jordanië niet blij is met het besluit van Trump. Jordanië rekende erop dat in de toekomst het oostelijk deel van Jeruzalem de hoofdstad van de nieuwe te vormen Palestijnse staat zou worden.

Jordanië bezat tot 1967 Jeruzalem en een deel van de westelijke Jordaanoever. Dit veranderde tijdens de zogenoemde Zesdaagse Oorlog. Koning Abdullah is bang dat het eenzijdige besluit van Trump nog meer spanning in de toch al roerige regio oplevert.