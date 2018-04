De rechtbank in Brussel heeft Salah Abdeslam veroordeeld tot twintig jaar cel voor een terroristische moordpoging en verboden wapenbezit. Het betreft zijn betrokkenheid bij een schietpartij in de Brusselse gemeente Vorst in maart 2016 waarbij enkele agenten gewond raakten. Mededader Sofien Ayari kreeg dezelfde straf opgelegd.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Het duo was niet aanwezig bij de uitspraak. Ze moeten ook 315.000 euro schadevergoeding betalen aan een agent die zwaargewond raakte en 142.000 euro aan de Belgische staat. Voor vijf andere agenten bepaalde de rechtbank de schadevergoeding op 10.000 tot 15.000 euro.

Een Belgisch-Frans politieteam wilde op 15 maart 2016 een woning in de Driesstraat in Vorst doorzoeken, toen de agenten onverwacht werden beschoten. Een scherpschutter schoot daarop de Algerijnse terrorist Mohamed Belkaïd dood. In het huis bleek ook Abdeslam te zijn, maar hij ontkwam, samen met de Tunesiër Sofien Ayari. Het tweetal werd drie dagen later alsnog opgepakt in Molenbeek.

Volgens de rechtbank heeft niet alleen Belkaïd op de politie geschoten, maar ook ten minste een van de twee anderen. De drie hadden banden met terreurbeweging Islamitische Staat en hadden vooraf afgesproken zich met vuurwapens tegen een politie-inval te verzetten, aldus de rechtbank. Die oordeelt dat de in totaal 34 kogels die werden afgevuurd waren bedoeld om te doden.

De in België geboren Fransman Abdeslam (28) geldt als de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs, waarbij in november 2015 130 doden vielen. De inval in Vorst was deel van het onderzoek daarnaar, en mede daarom was bij de schietpartij met automatische wapens sprake van een terroristische context, aldus de rechtbank. Die stelde dat de schietpartij ook als doel had de bevolking te intimideren.

Abdeslam zit in een Franse cel in afwachting van het proces over ‘Parijs’.