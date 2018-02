Abdeslam beroept zich op zwijgrecht

De Belgische rechtszaak tegen terreurverdachte Salah Abdeslam is in Brussel onder grote belangstelling van start gegaan. De 28-jarige Fransman maakte direct duidelijk geen vragen te willen beantwoorden.

„Ik wens niet te antwoorden op vragen”, zei Abdeslam tegen de rechtbankvoorzitter. Ook weigerde hij op te staan. Medeverdachte Sofien Ayari gaf volgens Belgische media wel antwoord op vragen. VTM berichtte dat het duo de beschuldigingen nogal onbewogen aanhoorde.

Abdeslam geldt als de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs, waarbij op 13 november 2015 130 doden vielen. Hij zit al ruim 2,5 jaar in een gevangenis bij Parijs, maar moet zich nu in België verantwoorden voor een schietpartij in de Brusselse gemeente Vorst.