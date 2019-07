Abbas stopt samenwerking met Israël

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft in Ramallah gezegd dat het Palestijnse leiderschap stopt met de uitvoering van akkoorden met Israël.

Ook aan de veiligheidssamenwerking tussen de Israëlische en Palestijnse veiligheidsapparaten komt volgens Abbas een einde. Hij heeft in het verleden echter al herhaaldelijk gezegd de samenwerking te zullen stoppen, maar in de praktijk ging deze toch door. In de komende dagen en weken zal blijken of het nu wel menens is.

Saeb Erekat, de secretaris-generaal van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO, kondigde maandag al aan dat het Palestijnse leiderschap de akkoorden gaat annuleren.

Dat gebeurde nadat Israël overging tot de sloop van zeventig huizen in de Palestijnse wijk Sur Baher in Oost-Jeruzalem. De Palestijnse Autoriteit had toestemming voor de bouw van de huizen gegeven, omdat ze stonden in een gebied dat onder haar bestuur valt. Maar het Israëlische ministerie van Defensie zei dat ze illegaal waren omdat ze te dicht bij de scheidingsbarrière stonden tussen Israël en de Palestijnse gebieden.

Abbas sprak echter van een „daad van etnische zuivering en een misdaad tegen de menselijkheid.” Israël verzaakt volgens hem „alle verplichtingen” waaraan het volgens de akkoorden moet voldoen.

Het besluit van Abbas komt ten tijde van een zware financiële crisis in de Palestijnse gebieden. Beide partijen sloten in het verleden onder andere een akkoord over belastinggelden. Israël besloot in februari echter circa 120 miljoen euro af te trekken van de invoerbelastingen die het int voor de Palestijnse Autoriteit. Dat is het bedrag dat de Palestijnse regering jaarlijks betaalt aan Palestijnse gevangenen die zijn veroordeeld voor terrorisme of aan hun familieleden. De Palestijnse Autoriteit zei daarop dat ze ook de rest van het geld niet meer wil. De belastingen via Israël vormen twee derde van de Palestijnse begroting.