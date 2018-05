Abbas moet tonen dat excuses voor antisemitisme oprecht zijn

De Palestijnse president Mahmud Abbas heeft zijn excuses aangeboden voor zijn antisemitische uitspraken deze week. De vraag is of het niet te laat is voor deze verontschuldigingen.

Abbas zei in een toespraak tot de Palestijnse Nationale Raad dat het antisemitisme in Europa een gevolg was van de rol van Joden in de samenleving, die te doen had met woeker, bankieren en dergelijke. Met andere woorden: de Joden hadden volgens hem de Holocaust aan zichzelf te wijten.

Hij zei ook dat Adolf Hitler graag wilde dat Joden in Palestina loyaal aan hem zouden zijn. Volgens Abbas mochten Joden van hem emigreren en hun geld op een Joodse bank in Jeruzalem zetten. Ook Engeland en Rusland gaven toestemming voor een Joodse staat in Palestina.

Palestijnen hebben er dan ook schoon genoeg van te horen dat Joden naar Sion verlangen. Israël is volgens hem „een kolonialistische onderneming”, bedoeld om een buitenlands lichaam in de Arabische wereld te plaatsen.

Yad Vashem stelde in een persverklaring dat Abbas, als hij maar een béétje af zou weten van de Joodse geschiedenis, zou weten dat Joden een grote variatie beroepen uitoefenden en dat de meesten van hen in Europa arm waren.

Dat Hitler het zionisme steunde is ook onzin. In Mein Kampf sprak hij zich negatief uit over het aanwijzen van één bepaalde plaats waar Joden heen zouden kunnen gaan. Yad Vashem zegt dat relatief weinig Joden konden emigreren door de afspraken met de nazi’s.

In mei 1941 vertelde Hitler de moefti van Jeruzalem, Al-Husseini, dat het doel van het Duitse leger de vernietiging van de Joden was die in de Arabische gebieden onder Brits bestuur woonden.

De uitspraken van de Palestijnse president werden veroordeeld door politici en Holocaustwetenschappers in Israël, de Verenigde Staten en Europa. De New York Times schreef in een hoofdcommentaar dat Abbas alle geloofwaardigheid als betrouwbare partner heeft verloren, als de Palestijnen en de Israëliërs ooit weer de moed zullen vinden om te onderhandelen.

„Abbas’ antisemitische tendensen zijn niet nieuw”, voegde de krant eraan toe. „In de jaren tachtig van de vorige eeuw schreef hij een dissertatie die het algemeen geaccepteerde dodenaantal van zes miljoen Joden in twijfel lijkt te trekken.” Abbas, die een regering leidt die geplaagd wordt door corruptie en slecht functioneren, heeft de steun onder het Palestijnse volk verloren.

Palestijnen hebben volgens de krant een nieuwe leider nodig met energie, integriteit en visie, die een betere kans maakt Palestijnse onafhankelijkheid te bereiken en beide volken in staat stelt in vrede met elkaar te leven.

Vrijdag bood Abbas zijn verontschuldigingen aan voor zijn opmerkingen. Hij wil iedereen verzekeren dat het niet zijn doel was anderen te beledigingen, vooral niet „mensen van het Joodse geloof.” Hij zegt zijn veroordeling van de Holocaust te herhalen als de meest gruwelijke misdaad in de geschiedenis. Verder geeft hij te kennen dat zijn regering antisemitisme in al zijn vormen veroordeelt en zich blijft inzetten voor een tweestatenoplossing om Joden en Palestijnen in vrede en naast elkaar te laten leven.

De vraag is of het niet het te laat is. Hij zou er goed aan doen Yad Vashem eens te bezoeken als het hem menens is.