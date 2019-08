Aardbevingen in zuidwesten Turkije

In het zuidwesten van Turkije zijn er kort na elkaar een aardbeving met een kracht van 4,2 en een met een kracht 6 geweest. In de stad Denizli, 350 kilometer ten zuiden van Istanbul, zijn enkele panden ingestort, meldden plaatselijke media. Het epicentrum van de bevingen was in of bij Bozkurt, 40 kilometer ten oosten van Denizli.

Plaatselijke media meldden dat er in de streek veel panden zijn beschadigd, maar volgens een zegsman van de provincie zijn er geen meldingen van doden of gewonden. De bevingen waren in een groot deel van Turkije voelbaar en veroorzaakten veel paniek.