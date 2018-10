Aardbeving van 6,7 treft Nieuw-Zeeland

Een aardbeving met een kracht van 6,7 heeft het Noordereiland van Nieuw-Zeeland dinsdagochtend getroffen. Volgens berichten in de media duurde de aardbeving ongeveer 30 seconden. Het centrum van de beving was 165 kilometer diep bij Taumarunui. Er zijn geen meldingen over mogelijke slachtoffers of schade.

Het parlement in Wellington onderbrak wel de zitting omdat daar net als in andere delen van de stad de beving werd gevoeld. Het is een van de zwaarste bevingen sinds die van november 2016. Toen had de aardbeving een kracht van 7.8 en kwamen er twee mensen om het leven.