Aardbeving Sulawesi zeldzaam zwaar

De aardbeving die het Indonesische eiland Sulawesi in september trof, was nog zwaarder dan al werd gedacht. Het was een ‘supershear’, een zeldzaam soort aardbeving waarbij de schokgolven zich razendsnel door de grond verspreiden en samenkomen tot een nog grotere schok. Een supershear lijkt op de knal van een vliegtuig dat door de geluidsbarrière gaat. Er zijn tot nu toe nog maar een stuk of tien van zulke aardbevingen bekend.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft satellietmetingen van het rampgebied onderzocht. De beving veroorzaakte een scheur in het aardoppervlak. Die scheur breidde zich uit met een snelheid van bijna 15.000 kilometer per uur, sneller dan gebruikelijk. Die schok duurde ongeveer een minuut. Bovendien verzakte de bodem ongeveer 5 meter, uitzonderlijk veel. Bij een supershear worden de eerste, langzamere schokgolven ingehaald door de snellere golven die erna komen. Ze komen samen en de schok wordt daardoor nog heviger, zoals de knal van supersonische vliegtuigen.

De beving had een kracht van 7,5. De schok veroorzaakte een tsunami met golven tot 15 meter hoog. Meer dan 2000 mensen kwamen om het leven en ongeveer 1000 mensen worden nog altijd vermist.