„Aardbeving Mexico in groot gebied te voelen”

De aardbeving in Mexico is een „behoorlijk heftige” en volgens de eerste berichten waren de trillingen voelbaar in een gebied met een omvang van meer dan duizend kilometer. Dat zegt aardwetenschapper Bernd Andeweg van de VU.

Een aardbeving ontstaat doorgaans doordat twee aardplaten botsen en waarbij de ene plaat onder de andere schuift. Dit keer wijst alles er volgens Andeweg op dat dat niet het geval is, maar dat er ‘iets in de diepte is gebeurd’ met de neergaande plaat. De tsunami die volgde is daarom niet zo heftig als anders.

„Er komen nu beelden voorbij van trillende gebouwen op meer dan duizend kilometer afstand van de beving. Dat geeft wel de kracht van de beving aan.”