Aardbeving met kracht van 8.1 treft Mexico

Het zuiden van Mexico is getroffen door een aardbeving met de kracht van 8.1. Dat meldt de Mexicaanse krant El Universal op gezag van het Mexicaanse seismologisch instituut SSN.

Er zijn nog geen berichten over slachtoffers of schade. Het epicentrum lag bij Pijijiapan in de zuidelijke deelstaat Chiapas. De beving deed zich volgens het Amerikaanse seismologische instituut USGS voor op 35 kilometer diepte. Het tsunamiwaarschuwingscentrum voor het gebied van de Stille Oceaan waarschuwt voor mogelijke vloedgolven.

De beving is tot in de hoofdstad Mexico-stad gevoeld. Mensen renden in paniek de straat op. In enkele wijken in de hoofdstad is de stroom uitgevallen. Ook in de Mexicaanse staten Puebla, Veracruz en Guerrero was de aardschok te voelen.

De Mexicaanse agentschap voor burgerbescherming zegt dat het de sterkste aardbeving is die het land treft sinds de verwoestende beving van 1985. Die veroorzaakte grote schade en er vielen duizenden doden.