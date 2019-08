Aardbeving jaagt Indonesiërs schrik aan

Een aardbeving tussen de Indonesische eilanden Java en Sumatra heeft mensen tot in de hoofdstad Jakarta angstige momenten bezorgd. Over schade of slachtoffers zijn geen berichten en een tsunamiwaarschuwing van de autoriteiten werd na enige tijd weer ingetrokken, maar de paniek sloeg her en der toe.

In Jakarta renden mensen snel de straat op. „De kroonluchter in mijn appartement schudde heen en weer en ik ben snel vanaf de 19e verdieping naar beneden gerend”, vertelde een 50-jarige inwoonster van de hoofdstad geschrokken. „Iedereen vluchtte, het was een heel sterke schok.”

Op tv-beelden was te zien hoe passagiers de terminal van Jakarta’s internationale luchthaven uit renden. Later meldden de autoriteiten dat de luchthaven gewoon in bedrijf was.

Volgens metingen van de Amerikaanse geologische dienst USGC had de aardbeving een kracht van 6,8 en deed hij zich voor op 227 kilometer van de plaats Teluk Betung op Sumatra.