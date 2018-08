Een aardbeving heeft donderdagavond de bewoners van de Italiaanse regio Molise aan de Adriatische kust opgeschrikt. Volgens de seismologische dienst had de schok een kracht van 5,2. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers of schade.

Het epicentrum lag in de buurt van Montecilfone in de provincie Campobasso ten oosten van Rome. De beving werd gevoeld tot in in Italiaanse hoofdstad, Napels en Bari.