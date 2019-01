Aardbeving bij Noord-Molukken

In de buurt van de Noord-Molukken in Indonesië is zondagnacht op een diepte van 60 kilometer een aardbeving geweest met een kracht van 7,0. Deze werd later bijgesteld tot 6,6. Het epicentrum lag volgens het Amerikaans geologisch waarnemingscentrum USGS 150 kilometer westnoordwest van de stad Tobelo. Bijna een uur later volgden op vrijwel dezelfde plek nog twee naschokken van 5,1 en een van 5,0.

Een woordvoerder van de rampenbestrijdingsdienst in Tomohon op het westelijker gelegen Noord-Sulawesi zei dat er geen berichten zijn binnengekomen over slachtoffers en schade. Er was ook geen tsunamiwaarschuwing gegeven.

Het grote eiland Sulawesi, in de koloniale tijd Celebes geheten, werd eind september 2018 getroffen door een zware aardbeving met vloedgolf. In onder meer Palu aan de westkust was de ravage enorm. Er waren meer dan 2000 doden te betreuren.