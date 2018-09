Aardbeiencrisis slaat over naar Nieuw-Zeeland

Een Nieuw-Zeelands supermarktketen heeft alarm geslagen nadat naalden waren aangetroffen in aardbeien. Het betreffende fruitmerk wordt uit de schappen gehaald, bericht de krant The New Zealand Herald. Het bedrijf Countdown adviseert klanten uit Australië afkomstige aardbeien voor de zekerheid te snijden voor consumptie.

Het is onduidelijk of de naalden zijn aangetroffen door een medewerker of klanten van de supermarkt. Een woordvoerster van het bedrijf wilde niet in detail treden over de vondst. In het nabijgelegen Australië bestaat al langer onrust over naalden in fruit. Daar berichten media over een heuse „aardbeiencrisis”.

Op meerdere plekken in Australië zijn de afgelopen tijd naalden aangetroffen in het rode fruit. Een hoge medewerker van de branchevereniging van aardbeientelers sprak eerder over „commercieel terrorisme” dat de sector grote schade toebrengt.

De autoriteiten kregen ook meldingen over naalden in andere fruitsoorten, zoals bananen en appels. Het gaat vermoedelijk in sommige gevallen om grappen of copycat-gedrag. De Australische regering heeft aangekondigd met strengere straffen te komen voor mensen die fruit ‘besmetten’.