Aanwijzingen IS bij gijzelnemer Frankrijk

Onderzoekers hebben aanwijzingen gevonden dat de man die vrijdag vier mensen vermoordde in het zuiden van Frankrijk met Islamitische Staat sympathiseerde. Bij huiszoeking in de woning van de man in Carcassonne vond de politie volgens Franse media zaterdag een „religieus testament”.

Het zou gaan om een nogal warrige tekst met verwijzingen naar de militante terreurbeweging.

De 25-jarige Redouane Lakdim opende vrijdag eerst het vuur op een groepje politieagenten in het historische stadje Carcassonne, waardoor een agent gewond raakte. Vervolgens schoot hij een automobilist dood voordat hij de aanwezigen in een supermarkt in het nabijgelegen Trèbes in gijzeling nam. Daar doodde hij twee mensen terwijl hij ‘Allahu akbar’ schreeuwde.