Aanwas coronabesmettingen Rusland blijft boven 10.000 per dag

Het aantal coronabesmettingen in Rusland is voor de vierde achtereenvolgende dag met meer dan 10.000 toegenomen. Het landelijke crisiscentrum meldde woensdag 10.599 nieuwe gevallen, waarmee het totaal naar 165.929 steeg.

Het centrum maakte ook bekend dat de afgelopen 24 uur 86 mensen aan een besmetting waren bezweken. Het dodental in Rusland ligt nu op 1537.

In het land geldt een uitgaansverbod en een inreisverbod voor buitenlanders. Ongeveer de helft van de besmettingen is vastgesteld in de hoofdstad Moskou.