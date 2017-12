Aanvoerder ‘coup’ Zimbabwe nu vicepresident

De voormalige Zimbabwaanse legerleider Constantino Chiwenga is donderdag benoemd tot nieuwe vicepresident van zijn land. Hij speelde een hoofdrol in de militaire interventie die eindigde in het vertrek van toenmalig president Robert Mugabe.

Chiwenga nam eerder deze maand afscheid van zijn positie als legerleider. De nieuwe president Emmerson Mnangagwa gaf hem daarop een topfunctie binnen regeringspartij ZANU-PF. Waarnemers hadden al verwacht dat Chiwenga beloond zou worden voor zijn rol in wat feitelijk een staatsgreep was. Ook andere hoge militairen kregen politieke posten toegeschoven.

Mugabe stapte in november op nadat zijn positie onhoudbaar was geworden. Het leger had ingegrepen nadat de 93-jarige leider zijn invloedrijke vicepresident Mnangagwa opzij had geschoven. Daardoor leek presidentsvrouw Grace Mugabe plots de beste kaarten te hebben om haar hoogbejaarde echtgenoot op termijn op te volgen. Dat viel slecht bij de militairen.