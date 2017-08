Aanvaring VS-torpedobootjager met tanker

De Amerikaanse torpedobootjager USS John S. McCain is maandag in aanvaring gekomen met een Liberiaanse tanker. Dat gebeurde in de Straat van Malakka, ten oosten van Singapore.

Volgens de Amerikaanse marine is een reddingsoperatie gaande, maar onduidelijk is of er slachtoffers zijn.

De met geleide raketten uitgeruste torpedobootjager zou aan de bakboordachterzijde zijn geraakt door de 183 meter lange tanker Alnic MC en daardoor schade hebben opgelopen. Het marineschip was op weg naar de haven van Singapore.