Aanvaring fregat en tanker Noorwegen

Voor de kust van Hordaland in Noorwegen zijn donderdagochtend een olietanker en een schip van de Noorse marine in botsing gekomen. Volgens lokale media maakt het fregat KNM Helge Ingstad veel water, maar is er geen gevaar voor zinken. Het schip is deels aan de grond gelopen en wordt overeind gehouden.

De 137 bemanningsleden zijn in een grote reddingsactie geëvacueerd. Zeven van hen zouden lichtgewond zijn. Aan boord van de tanker raakte niemand gewond. Het schip, Sola TS, zou geen olie lekken. Hoe de aanvaring heeft kunnen gebeuren is niet bekend.