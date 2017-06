Aanvallers parlement Iran gedood

De vier terroristen die woensdag het parlementsgebouw in Teheran binnendrongen, zijn dood. Dit meldden Iraanse media nadat in Teheran twee groepjes terroristen aanslagen hadden gepleegd. Hun doelwit was het parlementsgebouw en het mausoleum van de ayatollah Khomeini aan de zuidrand van de stad. Bij de aanslagen zouden twaalf doden zijn gevallen.

De Iraanse onderminister van Binnenlandse Zaken had eerder tegen persbureau Tasnim gezegd dat er al een aanvaller in het parlement was gedood en dat een tweede zichzelf opblies. Korte tijd later meldde de staatszender IRIB dat alle vier de aanvallers in het parlementsgebouw dood zijn.

De terroristen hadden zich als vrouw verkleed toen ze het pand bestormden. Een aanslag op Khomeini’s mausoleum was eerder al voorbij toen de aanvallers er werden uitgeschakeld. Eén aanvaller blies zich op en een andere werd doodgeschoten. Ook twee anderen vonden de dood.