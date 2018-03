Aanvaller Wenen had „radicale sympathieën”

De man die in Wenen instak op een militair, had radicaalislamitische sympathieën. De autoriteiten hebben de woning van de man doorzocht en nemen zijn activiteiten op internet onder de loep, maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend.

De 26-jarige man viel zondag een militair aan buiten de woning van de Iraanse ambassadeur. „De aanvaller stak de soldaat meerdere keren. Hij werd alleen gered door zijn steekwerende vest”, zei een politiewoordvoerder maandag. De militair schoot zijn belager vervolgens dood.

De autoriteiten vinden het nog te vroeg om uitspraken te doen over de drijfveren van de aanvaller, een Oostenrijker van Egyptische afkomst. „We hebben alleen vastgesteld dat hij sympathie had voor de politieke islam”, zei directeur-generaal van Openbare Veiligheid Michaela Kardeis dinsdag.

Kardeis benadrukte nadrukkelijk te term „sympathie” te gebruiken, omdat nog onduidelijk is of de dader een jihadist of geradicaliseerde moslim was.