„Aanvaller Spanje worstelde met geaardheid”

De Algerijnse man die een Catalaanse agente aanviel met een mes had zijn vrouw onlangs verteld dat hij homoseksueel was. De man zag dat volgens bronnen rond het onderzoek als een zonde. Hij zou daarom naar een soort religieuze verlossing hebben gezocht, bericht de krant El País.

De echtgenote van de doodgeschoten man heeft inmiddels een verklaring afgelegd. Ze vertelde dat haar man met ,,suïcidale ideeën'' kwam toen ze duidelijk had gemaakt het huwelijk te willen beëindigen. Hij was doodsbenauwd dat de moslimgemeenschap achter zijn geaardheid zou komen.

De aanvaller had volgens bronnen geen criminele achtergrond. Hij liet voor de aanval een aantal briefjes achter, waaronder een boodschap voor zijn partner. ,,Ik ga, bij Gods wil, naar de Grote Plaats daarboven'', schreef hij. De Algerijn verwees nergens naar de jihad.

De politie beschikt over camerabeelden van de aanval in een politiebureau in het Catalaanse Cornellà de Llobregat. De man komt binnen en valt een agente aan, die meerdere kogels afvuurt. De autoriteiten denken dat de Algerijn niet van plan was de aanval te overleven.