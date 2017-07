„Aanvaller resort Egypte was IS-aanhanger”

De man die medio juli in een resort in Egypte drie toeristen doodde met een mes en andere mensen verwondde, had geprobeerd om lid te worden van Islamitische Staat (IS). Dat zeggen anonieme bronnen rondom het onderzoek van de politie.

De man, Abdel Rahman Shaban Abokorah, had op zijn Facebookpagina verschillende verwijzingen naar IS staan. Ook stond de IS-vlag prominent afgebeeld op zijn online profiel.

De man sloeg toe in de badplaats Hurghada. Hij doodde twee Duitse vrouwen. Later kwam ook een Tsjechische vrouw om als gevolg van haar verwondingen. Hij zwom van een openbaar strand naar het Zahabia Hotel en wist zo de hotelbeveiliging te ontlopen.

De aanvaller kon na de aanval worden opgepakt. Hij zou worden aangeklaagd voor terrorisme, zeggen de bronnen. De autoriteiten willen geen commentaar geven. Egyptische kranten schreven al eerder dat de man zich tijdens zijn verhoor op de sharia had beroepen.

Het was de eerste grote aanval op een toeristenresort in het land sinds 2016.