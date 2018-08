De man die afgelopen maand in een bus bij het Noord-Duitse Lübeck op buspassagiers instak, is naar een psychiatrische inrichting verwezen. Dit heeft het Openbaar Ministerie in Lübeck bekendgemaakt. De man lijdt naar het zich volgens deskundigen laat aanzien aan een vorm van paranoïde schizofrenie.

De 34-jarige man, een Duitser van Iraanse komaf, stichtte 20 juli brand in een lijnbus en verwondde er tien mensen, onder wie twee Nederlanders.