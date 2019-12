Aanvaller joodse viering bij New York aangeklaagd

De man die afgelopen zaterdag in de staat New York tijdens een joodse viering op mensen instak, is wegens zogeheten haatmisdaad aangeklaagd. Federale aanklagers hebben dit maandag bekendgemaakt. De politie in New York en New Jersey is na de steekpartij meer gaan patrouilleren bij Joodse instellingen en in Joodse wijken. De aanvaller verwondde vijf mensen van wie twee ernstig, aldus Amerikaanse media.

De politie had nog niets losgelaten over het mogelijke motief van de man, maar de gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo, noemde het al ‘binnenlands terrorisme’. De dader kon kort na de steekpartij in Morsey worden opgepakt. Morsey ligt aan de noordrand van de metropool New York en niet ver van de grens met New Jersey.

New York is de thuisbasis van een van de grootste Joodse gemeenschappen ter wereld met enkele honderdduizenden mensen. De politie in de stad New York maakte zondag bekend negen mogelijke antisemitische aanvallen in onderzoek te hebben. Die vonden allemaal plaats in het stadsdeel Brooklyn dat een grote Joodse gemeenschap heeft.