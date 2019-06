Aanvaller Bolsonaro blijft vastzitten

De man die Braziliaans president Jair Bolsonaro aanviel, blijft voor "onbepaalde tijd" vastzitten. De rechter concludeerde dat Adélio Bispo de Oliveira een gevaar is voor zichzelf en anderen en een behandeling moet ondergaan.

Bispo stak toenmalig presidentskandidaat Bolsonaro vorig jaar neer tijdens een campagnebijeenkomst in de deelstaat Minas Gerais. De politicus raakte daardoor zwaargewond. Een federale rechter oordeelde dat Bispo vanwege zijn waanbeelden niet toerekeningsvatbaar is, maar ook te gevaarlijk is om meteen vrij te komen.

Bolsonaro is niet te spreken over het besluit van de rechter. De rechtse leider denkt volgens lokale media dat meer mensen betrokken waren bij de steekpartij. Door Bispo ontoerekeningsvatbaar te verklaren, zouden degenen die achter de aanval zitten buiten beeld blijven. "Ze probeerden me te doden. Ik weet om wie het gaat, maar dat kan ik niet zeggen."

De politie heeft eerder gezegd dat de aanvaller alleen handelde.