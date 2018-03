Aanvallen hackers Duitsland nog niet voorbij

De aanval van hackers op Duitse overheidssystemen is nog niet voorbij. Dat werd bekend tijdens een speciale zitting van de de commissie van de Bondsdag die de geheime diensten controleert.

Minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière verzekerde echter dat de aanval geïsoleerd is en onder controle. Achter de aanval zou een Russische groep zitten met de naam Snake (Engels voor slang) die ook bekend is onder de namen Turla en Uruburos. Woensdag werd gemeld dat het om de hackgroep APT28 ging, die ook bekend is onder de naam Fancy Bear. De autoriteiten bevestigden dat toen niet.

De Duitse inlichtingendienst werd op 19 december door een buitenlandse dienst getipt over de aanval. Midden januari kregen de Duitse autoriteiten aanwijzingen over de achtergronden. Computerdeskundigen hebben banden ontdekt met de Russische geheime dienst. Het is nog niet duidelijk hoeveel schade er is aangericht.