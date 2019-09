Aanval Taliban op twee steden afgeslagen

De Afghaanse veiligheidstroepen hebben de aanval van de Taliban op de steden Kunduz en Pul-e-Chomri afgeslagen. Kunduz is „totaal bevrijd” van Taliban-strijders, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hierbij zouden 56 strijders zijn gedood. Aan de kant van het Afghaanse leger zijn twintig soldaten gedood. Onder de slachtoffers zijn ook vijf burgers.

De autoriteiten melden ook dat de situatie in Pul-e-Chomri, de hoofdstad van de provincie Baghlan, „onder controle” is. De Taliban waren een aanval op beide steden gestart, maar zijn verdreven na zware gevechten waarbij het Amerikaanse leger luchtsteun heeft gegeven.

De aanvallen vonden plaats terwijl in Qatar onderhandelingen tussen de Taliban en de Verenigde Staten gaande zijn over de beëindiging van de oorlog in Afghanistan.