Aanval Russische hackers op denktanks Europa

Russische staatshackers hebben verscheidene denktanks in Europa aangevallen. Dat zegt Microsoft. Het gaat om de Duitse Raad voor Buitenlandse Betrekkingen en om Europese vestigingen van het Aspen Instituut en het Duitse Marshallfonds van de Verenigde Staten.

De hackers probeerden tussen september en december toegang te krijgen tot 104 accounts van medewerkers in Duitsland, België, Frankrijk, Polen, Roemenië en Servië. Het is niet duidelijk of de daders zijn binnengekomen en of ze informatie hebben buitgemaakt. Microsoft gaat ervan uit dat de aanvallers deel uitmaken van de hackersgroep Fancy Bear. Die wordt ook Pawn Storm, APT28, Sofacy Group, Sednit, Strontium, Unit 26165 en Unit 74455 genoemd.

De aanvallen „bevestigen de waarschuwingen van Europese leiders over het dreigingsniveau dat we dit jaar in Europa kunnen verwachten”, zegt Microsoft.

Fancy Bear zou werken voor de GROe. Dat is de buitenlandse militaire inlichtingendienst van Rusland. Fancy Bear wordt ook verantwoordelijk gehouden voor eerdere aanvallen op het Witte Huis, de NAVO, Duitse ministeries en het Wereldantidopingagentschap. Een ander doelwit was naar verluidt de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die de ramp met vlucht MH17 onderzoekt. Vorig jaar zou Fancy Bear hebben geprobeerd binnen te dringen in de systemen van de OPCW in Den Haag. Daarbij werd de groep op heterdaad betrapt.