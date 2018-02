Zeker één Turkse militair is in Syrië om het leven gekomen door een raket- en mortieraanval. Vijf anderen raakten gewond, meldt het Turkse leger. Ook een burger in de eenheid liep verwondingen op.

De aanval vond maandag plaats terwijl de militairen bezig waren met het opzetten van een legerpost in de provincie Idlib. De Turken zouden daarop hebben teruggeschoten. Het Turkse leger zei niet wie achter de aanval zitten.