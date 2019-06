Aanval op tankers voert spanning in Golf op

Twee olietankers zijn donderdag aangevallen in de Golf van Oman. Wie er achter de acties zit, is nog altijd onduidelijk. Zeker is wel dat de incidenten de toch al hoog opgelopen spanningen in het gebied nog verder verhogen.

De nieuwsberichten druppelden donderdag in de loop van de morgen binnen. Eensluidend waren ze echter allerminst. Dat er twee tankers in de Golf van Oman in ernstige prolemen waren gekomen, was al spoedig duidelijk. Dat er één schip in brand stond en dat de opvarenden van boord waren gegaan, stond ook vrij snel vast. Maar daarna spraken de verhalen elkaar tegen en buitelden de speculaties over elkaar heen.

De Noorse rederij Frontline bevestigde dat zich donderdagmorgen vroeg aan boord van haar tanker Front Altair, varend onder de vlag van de Marshall Eilanden, een drietal explosies had voorgedaan en dat het vaartuig in brand was gevlogen. Maar over de oorzaak doen tal van geruchten de ronde. Zeker lijkt dat het schip door een aanval van buitenaf is getroffen, mogelijk door een torpedo of een magnetische mijn.

Het andere schip betreft de Kokuka Courageous, eigendom van het Japanse Kokuka Sangyo en varend onder Panamese vlag. Op het scheepvaartvolgsysteem Marine Traffic was te zien dat het schip donderdagmorgen zo’n 50 kilometer voor de kust van Iran abrupt tot stilstand kwam en daarna stuurloos ronddreef.

Tankers aangevallen in Golf van Oman

Op beide schepen waren in totaal 44 bemanningsleden aanwezig. Zij zouden allemaal van boord zijn gegaan. Maar over hun lot lopen de berichten opnieuw uiteen. De Iraanse autoriteiten verklaarden dat Iraanse reddingsteams de opvarenden naar de havenstad Bandar-e-Jask hebben gebracht. Andere bronnen meldden echter dat passerende schepen te hulp zijn geschoten en de schipbreukelingen aan boord hebben genomen.

De commandant van de Amerikaanse Vijfde Vloot, die in het gebied patrouilleert, liet weten dat donderdagmorgen noodsignalen van beide schepen zijn opgevangen en dat Amerikaanse marineschepen naar de plaats van de incidenten zijn gestuurd om assistentie te verlenen. Ook de Britse Royal Navy was van de situatie op de hoogte.

In mei werden twee Saudische olie-installaties en vier olietankers voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) aangevallen of gesaboteerd. Dat gebeurde niet ver van de plaats waar zich donderdag de incidenten voordeden.

Een deel van de acties van vorige maand is opgeëist door Houthirebellen uit Jemen, die door Iran worden gesteund. Washington wees destijds direct met een beschuldigende vinger naar Teheran, maar Iran ontkende iets met deze aanvallen te maken te hebben.

De Verenigde Staten waarschuwen al weken voor aanvallen op Amerikaanse belangen in het Midden-Oosten door Iran of een van zijn bondgenoten. Teheran zou wraak willen nemen voor de aanscherping van de Amerikaanse stafmaatregelen tegen de Islamitische Republiek. Als antwoord stuurde Washington extra marineschepen en bommenwerpers naar de Perzische Golf.

Vooralsnog klinken er nog geen Amerikaanse verwijten richting Iran over de aanvallen van donderdag. Maar duidelijk is dat de incidenten de spanningen tussen beide landen verder hebben opgevoerd.

Afgezien van de vrees voor een militaire confrontatie tussen Iran en Amerika, groeit ook de angst dat de aanvoer van olie vanuit de Perzische Golf in gevaar komt. De aanvallen hadden plaats in de buurt van de Straat van Hormuz, waar een vijfde van alle ruwe olie doorheen wordt getransporteerd.

De olieprijzen schoten donderdag dan ook meteen omhoog.