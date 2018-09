„Aanval op schoolbus Jemen onrechtvaardig”

De luchtaanval waarbij op 9 augustus in Jemen tientallen mensen, onder wie veertig kinderen, om het leven kwamen had niet mogen gebeuren. Dat meldt de door Saudi-Arabië geleide coalitie in een verklaring.

De coalitie die tegen de Houthi-rebellen in Jemen vecht, keurde de aanval destijds goed. Na onderzoek meldt de coalitie zaterdag dat de aanval ongerechtvaardigd was en de schuldigen ter verantwoording zullen worden geroepen. Ook verklaarden de leiders van de coalitie dat ze alles op alles stellen om een herhaling te voorkomen.

Saudi-Arabië stelde aanvankelijk dat sprake was van een legitieme operatie tegen de Houthi-rebellen. Die hadden kort daarvoor een raket afgevuurd op een doel in Saudi-Arabië. Daardoor viel volgens de Saudische autoriteiten één dode en raakten elf mensen gewond.

De coalitie vecht al jaren tegen de Houthi’s, die het noordwesten van het land in 2014 grotendeels onder de voet liepen. Zij kregen onder meer hoofdstad Sanaa in handen. De Saudiërs denken dat de Houthi’s worden gesteund door aartsrivaal Iran en bestoken de opstandelingen vanuit de lucht. Het jarenlange conflict heeft de humanitaire situatie in het toch al straatarme land nog verder doen verslechteren.