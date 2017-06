„Aanval op Raqqa begint binnen enkele dagen”

Syrische milities beginnen binnen enkele dagen een militaire operatie om de stad Raqqa op Islamitische Staat (IS) te veroveren. Een woordvoerder van de Koerdische YPG-militie liet zaterdag weten dat bij de opmars naar Raqqa forse terreinwinst is geboekt en dat de coalitie tegen IS inmiddels de buitenwijken van Raqqa heeft bereikt.

Het offensief tegen het bolwerk van IS wordt uitgevoerd door de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Die bestaat uit Koerdische en Syrische milities. De YPG vormt de hoofdmacht.

Tot groot onvrede van Turkije verlenen de Verenigde Staten steun aan de YPG. Ankara ziet de militie als een verlengstuk van de verboden Koerdische PKK-beweging. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan vroeg Washington onlangs af te zien van wapenleveranties aan de „terreurorganisatie”.