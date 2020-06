Aanval op leger Mali: 24 militairen gedood

Zeker 24 Malinese militairen zijn om het leven gekomen tijdens een aanval op hun konvooi. Het leger in het West-Afrikaanse land meldt dat acht overlevenden zijn teruggevonden.

Het bloedbad zou zondag hebben plaatsgevonden op zo’n 18 kilometer ten zuiden van de plaats Diabaly. Er worden ook nog militairen vermist, maar het is onduidelijk om hoeveel personen het precies gaat.

Het gaat om de bloedigste aanval op het Malinese leger sinds november vorig jaar. Toen sneuvelden 53 militairen tijdens een aanval op een legerpost in het noorden van het land.

Het lukt de Malinese regering al jaren niet om een eind te maken aan het geweld van jihadisten, ondanks de aanwezigheid van een internationale troepenmacht. Er sneuvelden afgelopen weekend ook twee Egyptische VN-militairen.

Nederland heeft jarenlang een bijdrage geleverd aan de VN-macht in het uitgestrekte land. Daar destabiliseerde de situatie in 2012, toen rebellen grote gebieden veroverden. Frankrijk greep vervolgens militair in.