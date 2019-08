Aanval op konvooi Nederlands materieel in Mali

Een konvooi met Nederlands militair materieel is woensdag in Mali aangevallen. Daarbij kwamen volgens het ministerie van Defensie vrijdag zes Malinezen om het leven. Er waren geen Nederlandse militairen betrokken bij het incident dat plaatsvond in de buurt van Boni.

Het materieel was gebruikt voor de VN-missie Minusma en was van Gao op weg naar Dakar. Vandaar zou per schip teruggaan naar Nederland. Over de aanval is nog veel onduidelijk. Er werd geen wapens of munitie vervoerd, aldus het ministerie. Het Nederlandse leger leverde tot mei een bijdrage aan de VN-missie.

