Aanval op Grote Moskee in Mekka verijdeld

Veiligheidstroepen van Saudi-Arabië hebben vrijdag een grote aanval op de Grote Moskee in Mekka verijdeld. Dat meldden Arabische televisiezenders. Er zouden drie groepen terroristen zijn aangehouden.

Volgens de zender al-Arabiya rolde de Saudische veiligheidsdienst in Mekka twee groepen terroristen op en werd een derde groep in Jeddah opgepakt. De terroristen waren van plan moskeegangers aan te vallen.

De Grote Moskee in de stad Mekka is een van de belangrijkste islamitische plaatsen in de wereld en wordt jaarlijks door miljoenen gelovigen bezocht.