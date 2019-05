Aanval op ebola-centrum Congo afgeslagen

Congolese veiligheidsfunctionarissen hebben een aanval van militanten op een behandelcentrum voor ebola-patiënten in het oosten van het land afgeslagen. De burgemeester van de stad Butembo in de provincie Noord-Kivu vertelde maandag dat tijdens het gevecht één aanvaller om het leven is gekomen. Hij behoorde tot de rebellengroepering Mai-Mai.

In Noord-Kivu heeft de gevreesde virusinfectie sinds de uitbraak in augustus verreweg de meeste slachtoffers gemaakt. Volgens de autoriteiten zijn ongeveer 1600 mensen besmet geraakt met ebola, meer dan 1100 van hen zijn overleden, onder wie 34 hulpverleners. Daarnaast zijn 12.000 mensen mogelijk besmet.

De bestrijding van de dodelijke ziekte wordt, hoewel er twee werkzame, experimentele vaccins beschikbaar zijn, bemoeilijkt door de aanwezigheid van gewapende milities in het gebied, waaronder de Mai-Mai. Bovendien ontkennen veel bewoners dat er iets aan de hand is en weigeren ze medische behandeling en preventieve maatregelen.