„Aanval op door VS gesteunde strijders Syrië”

Russische gevechtsvliegtuigen hebben maandag strijders van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) gebombardeerd, niet ver van een olieveld in Oost-Syrië. Dit meldden de door de VS gesteunde SDF. De luchtaanval was in de provincie Deir al-Zor.

De SDF bestaan voornamelijk uit Koerdische strijders uit Syrië, maar ook Arabische milities zijn er onderdeel van. Ze vechten in Deir al-Zor onder meer op de linkeroever van de rivier de Eufraat tegen Islamitische Staat. Vlakbij op de rechteroever van de rivier zijn de strijdkrachten trouw aan de Syrische president Bashar al-Assad met Russische luchtsteun bezig met een eigen offensief tegen IS.