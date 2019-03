Aanval op basis Mali kost 21 militairen leven

De bloedige aanval op een militaire basis in het Malinese dorp Dioura heeft zeker 21 levens geëist. Dat hebben een zegsman van het leger en een gekozen lokale bestuurder bevestigd tegen persbureau AFP. De slachtoffers, allen Malinese soldaten, zijn zondag meteen begraven.

Een getuige meldde dat een van de indringers met een automatisch geweer willekeurig om zich heen schoot in het kamp. Dat werd door de aanvallers, vermoedelijk jihadisten, grotendeels in puin gelegd. Legervoertuigen en zware wapens werden meegenomen.

Een defensiewoordvoerder zei dat de aanslag is uitgevoerd door een terreurgroep die onder leiding staat van een uit het Malinese leger gedeserteerde kolonel. Eenheden van de nationale strijdkrachten heroverden de basis aan het eind van de middag. De jacht op de daders gaat door, onder meer vanuit helikopters.

De situatie in Mali is al jaren gespannen. Het Afrikaanse land lijdt onder conflicten tussen ongeveer twintig etnische groeperingen, wier onderlinge strijd kan elk moment oplaaien. Sommige hebben volgens bronnen in de regio banden met terroristische organisaties, zoals al-Qaeda en Islamitische Staat. De situatie raakte gedestabiliseerd in 2012, toen Toeareg-rebellen grote gebieden in het noorden van Mali veroverden.