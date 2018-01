Aanval migranten op Belgische politie

Een groep migranten heeft zes Belgische agenten in burger aangevallen op een parkeerterrein langs de snelweg tussen Brussel en Gent. Twee agenten raakten lichtgewond. Na een waarschuwingsschot wist de politie zestien mensen op te pakken. De migranten zeggen uit Eritrea, Ethiopië en Soedan te komen.

De federale verkeerspolitie was bezig met een controleactie op het parkeerterrein in Groot-Bijgaarden, omdat migranten daar vaak inbreken in vrachtwagens richting Groot-Brittannië. Toen de agenten vijf mensen zagen die in een vrachtwagen probeerden in te breken en een onderzoek instelden, werden ze vanuit de bosrand aangevallen door zo’n vijftien mensen met stokken.

De groep trok zich terug toen de inspecteurs hun wapenstok trokken, maar kwam terug met versterking. Na een waarschuwingsschot dropen ze af, maar ze bleven de agenten uitdagen. De arrestaties werden verricht nadat collega’s te hulp waren geschoten. De politie spreekt van een „meer dan verontrustend” incident.