‘Aanval met mes in Dresden was jihadistisch gemotiveerd’

De Duitse politie richt zich in het onderzoek naar een aanval met een mes op twee toeristen begin oktober in Dresden nu op jihadistische kringen, melden Duitse media. De dinsdag aangehouden hoofdverdachte van de steekpartij, waarbij een 55-jarige man werd vermoord, is een Syriër die in 2015 naar Duitsland kwam. Hij stortte zich vanaf 2017 op het jihadistische gedachtengoed.

Hij staat bij justitie en inlichtingendiensten bekend als gewelddadig extremist. De 20-jarige man werd eerder in Duitsland veroordeeld tot meer dan twee jaar cel wegens „een poging een staatsgevaarlijke gewelddaad te plegen”. De rechters in die strafzaak concludeerden destijds dat hij zich ook heeft ingespannen om strijders voor terreurbeweging Islamitische Staat te werven. Zijn asielaanvraag is afgewezen.