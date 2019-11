Aanval Israël na raketbeschieting vanuit Gaza

JERUZALEM (ANP/RTR/DPA) - Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben aanvallen uitgevoerd op doelen in de Gazastrook nadat het zuiden van Israël onder raketvuur was komen te liggen vanuit Gaza. De toestellen namen stellingen van de Hamasbeweging onder vuur. Meldingen over slachtoffers zijn er niet.

Midden in de nacht van vrijdag op zaterdag ging in Beersheva het luchtalarm af. Volgens de Israëlische strijdkrachten waren twee raketten afgevuurd vanaf de Gazastrook. De projectielen werden succes onderschept. Enkele uren later voerden de Israëliërs luchtaanvallen uit op buitenposten van de Hamasbeweging, die het voor het zeggen heeft in de Gazastrook.

De afgelopen dagen laaide het geweld tussen Israël en de Palestijnen weer op nadat een commandant van de extremistische beweging Islamitische Jihad door Israël was gedood. Volgens medische bronnen in Gaza zijn sindsdien 34 mensen gedood, van wie de helft burgers.

Na de aanval kwam Israël onder vuur te liggen. Honderden raketten werden door militanten van Islamitische Jihad afgevuurd. Tientallen mensen raakten gewond. Hamas hield zich afzijdig, maar wordt nu door het Israëlische leger verantwoordelijk gehouden voor elke verdere escalatie.