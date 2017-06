Aanval Boko Haram in Maiduguri

Waarnemend president van Nigeria Yemi Osinbajo is donderdag naar de stad Maiduguri in het noordoosten van het land gereisd, waar de islamistische terreurgroep Boko Haram de avond ervoor veertien mensen doodde en 24 verwondde.

Osinbajo neemt waar voor president Muhammadu Buhari, die vorige maand naar Groot-Brittannië vertrok voor een medische behandeling. Hij zou in Maiduguri het startsein geven voor een initiatief om mensen te helpen die door de opstand van Boko Haram ontheemd zijn geraakt, liet zijn woordvoerder weten.

De aanval van woensdagavond was de grootste van Boko Haram op Maiduguri sinds anderhalf jaar. De aanval werd uitgevoerd met luchtdoelkanonnen op terreinauto’s. Ook bliezen zelfmoordcommando’s zich op. Na ongeveer een uur wisten militairen de aanvallers terug te dringen. Buhari verklaarde een kleine zes maanden geleden dat Boko Haram tot diep in het Sambisa-woud terug was gedrongen en „technisch” verslagen was.