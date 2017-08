Aanval bij Eiffeltoren mogelijk terroristisch

Justitie in Frankrijk doet onderzoek naar een man die zaterdagavond laat met een mes wild om zich heen zwaaide bij de Eiffeltoren in Parijs. Het onderzoek richt zich op een mogelijke terroristische daad.

De man eiste toegang tot de toeristische attractie, die op dat moment gesloten was, en riep daarbij „Allahu akbar”. De zaak werd eerst als een criminele daad gezien, maar wordt nu in het licht van terrorisme bekeken. De verklaringen van de verdachte gaven daar aanleiding toe.

Volgens een bron bij justitie is de man „duidelijk zichtbaar” geradicaliseerd. Hij zou een soldaat hebben willen aanvallen en had contact met een aanhanger van Islamitische Staat die zijn daad zou hebben aangemoedigd. Bij de aanval raakte niemand gewond.

Een bron dicht bij het onderzoek liet weten dat de verdachte een Fransman is die in 1998 in Mauritanië is geboren. Hij zou al enkele maanden in een psychiatrisch ziekenhuis verblijven en mocht dit weekend op verlof.