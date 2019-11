Aantreden nieuwe EU-Commissie één groot vraagteken

Stilletjes passeerde 1 november. De nieuwe Europese Commissie had oorspronkelijk op die dag moeten aantreden. Nu zal dat mogelijk op 1 december gebeuren, maar gaat dat wel lukken?

De aantredende Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen had al lang aan de slag willen gaan. Het zit haar echter niet mee. Drie van haar teamleden –de kandidaten uit Frankrijk, Roemenië en Hongarije– worden begin oktober afgekeurd door het Europees Parlement.

De drie landen moeten snel met nieuwe kandidaten komen, benadrukt Von der Leyen. Frankrijk komt met oud-minister en zakenman Thierry Breton op de proppen. Ook Hongarije komt met een nieuwe kandidaat-Eurocommissaris: de Hongaarse EU-ambassadeur Oliver Varhelyi. Beide kandidaten zijn deze week door de nieuwe Commissievoorzitter goedgekeurd.

De situatie in Roemenië is echter ingewikkelder. Op 10 oktober valt de Roemeense regering onder leiding van premier Viorica Dancila na een motie van wantrouwen. Dancila, die sindsdien de Roemeense interim-premier is, stelt dinsdag in een brief aan Von der Leyen de nieuwe Roemeense kandidaat voor: oud-minister en voormalig Europees Parlementslid Victor Negrescu.

De president van Roemenië, Klaus Iohannis, noemt de nominatie van Negrescu echter „onverantwoord” omdat het parlement in Boekarest aankomende maandag gaat stemmen over een nieuwe regering.

De Europese Commissie stelt na het ontvangen van de brief van Dancila dat de Roemeense interim-regering niet een kandidaat kan voordragen zonder goedkeuring van president Iohannis. Von der Leyen zal dus nog iets meer geduld moeten hebben wat betreft de nieuwe kandidaat-Eurocommissaris van Roemenië.

Bovendien is er voor de aantredende Duitse Europese Commissievoorzitter een nieuw hoofdpijndossier bijgekomen. Als een consequentie van het brexituitstel tot 31 januari, moet er nóg een stoel in het team van de Duitse worden gevuld: die van de Britse Eurocommissaris.

De Europese Commissie heeft het Verenigd Koninkrijk bij de goedkeuring van het brexituitstel eraan herinnerd dat het land, zolang het een volwaardig lid is van de EU, ook een Eurocommissaris moet voordragen. De Britse premier Boris Johnson heeft eerder echter gezegd dat hij dit „in geen geval” zal doen.

Zolang de vier stoelen nog officieel leeg zijn, kan de nieuwe EU-Commissie niet van start. Het is maar de vraag of het voor 1 december gaat lukken om het voltallige team van Von der Leyen door het Europees Parlement goedgekeurd te krijgen. De Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zal in de tussentijd de leiding over het dagelijkse bestuur van de EU houden, maar wel met beperkte bevoegdheden.