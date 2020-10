Aantal ziekenhuisopnames in België richting 3000

De coronacijfers in België blijven in het hele land omhooggaan. Bijna 3000 Covid-19-patiënten zijn in de Belgische ziekenhuizen opgenomen, zei viroloog Steven Van Gucht tijdens een persconferentie van de gezondheidsautoriteiten. Mogelijk zijn er wel eerste tekenen dat de verspreiding van het virus vertraagt. Het aantal nieuwe besmettingen verdubbelt om de negen dagen, terwijl dat vorige week nog om de zeven dagen was, aldus Van Gucht.

Er lagen dinsdag 2969 mensen in het ziekenhuis. Volgens de jongste cijfers werden tussen 14 en 20 oktober elke dag gemiddeld 295 mensen opgenomen, een toename van 94 procent ten opzichte van de week ervoor. Gemiddeld kwamen er dagelijks 8975 nieuwe coronagevallen bij. De laboratoria zijn dinsdag overigens vanwege ondercapaciteit gestopt met het testen van mensen die geen symptonen hebben.

De provincies Luik en Henegouwen en het Brussels gewest blijven de zwaarst getroffen gebieden. Het aantal overlijdens in het land blijft ook verder toenemen, tot gemiddeld 32 per dag (+79 procent).

Van Gucht hoopt dat binnen een tiental dagen de curve ombuigt door de strengere landelijke coronamaatregelen die maandag zijn ingegaan. Zo zijn de restaurants en cafés vier weken dicht en geldt een landelijke avondklok tussen middernacht en 05.00 uur in de ochtend.