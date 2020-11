Aantal Tsjechische coronadoden in drie weken tijd verdubbeld

Het aantal sterfgevallen in Tsjechië als gevolg van het coronavirus is in november verdubbeld en heeft de grens van 7000 overschreden, meldt het ministerie van Volksgezondheid zaterdag.

Volgens de cijfers bedroeg het aantal geregistreerde doden zaterdag 7021, vergeleken met de 3523 die eind oktober werden gemeld.

Het land, een van de zwaarst door de pandemie getroffen landen in Europa, heeft de afgelopen weken het aantal nieuwe coronabesmettingen en ziekenhuispatiënten zien afnemen, waardoor de regering de coronamaatregelen iets kan versoepelen.

Het ministerie van Volksgezondheid meldde vrijdag 5809 nieuwe besmettingen, minder dan de helft van de piekaantallen rond de maanden oktober en november.

Het aantal ziekenhuisopnames daalde tot 6307, vergeleken met een piek van 8283 op 6 november.