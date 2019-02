„Aantal troepen in Irak zal gelijk blijven”

Het aantal Amerikaanse troepen in Irak zal min of meer gelijk blijven, ook als Washington zijn manschappen uit het naburige Syrië heeft teruggetrokken. Dat verwacht de Amerikaanse generaal Joseph Votel, die de leiding heeft over de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten.

Votel denkt dat de terugtrekking van de militairen uit Syrië een kwestie is van weken. Maar die troepen zullen niet allemaal naar Irak worden verplaatst. „Dat is niet logisch”, zegt de generaal die denkt dat het troepenaantal daar „min of meer stabiel zal blijven”.

In Irak hebben de Verenigde Staten ongeveer 5000 manschappen gelegerd die helpen Islamitische Staat te bestrijden. In Syrië zijn 2000 Amerikaanse soldaten. Trump kondigde in december aan dat hij hen gaat terughalen.